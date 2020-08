Ghi se reunió con representantes de instituciones educativas privadas de Morón

El programa provincial de asistencia Preservar Trabajo lanzado por el gobierno bonaerense acompaña, a través de planes de reactivación, a pequeñas empresas y cooperativas perjudicadas por la emergencia sanitaria, que no recibieron el programa Asistencia al Trabajo y la Producción implementado por Nación.

“La educación es un espacio muy sensible y vamos a trabajar para dar respuestas al mantenimiento de estos espacios”, señaló el jefe comunal, y agregó que “desde el Municipio no vamos a escatimar esfuerzos para acompañar y facilitar el acceso a esta iniciativa del gobierno de la Provincia, y así dar respuestas al sostenimiento de las fuentes de trabajo”.