“La seguridad es una de las principales preocupaciones de los vecinos, y lo asumimos como una prioridad”, dijo Ghi

El jefe comunal mantuvo una charla vía Zoom con periodistas regionales, y se refirió a las medidas previstas para reactivar la economía local y el aparato productivo. Además, expuso sobre la situación sanitaria y la seguridad en el distrito.

“Estamos avanzando en una serie de medidas para acompañar al sector productivo y al comercio local, en ese sentido con los bancos Provincia y Nación trabajamos en la posibilidad de crear una línea crediticia, con tasas subsidiadas para que pueda acceder todo el entramado productivo y comercial de nuestro distrito. Eso se suma al programa SOSTÉN que lanzamos desde el Municipio para ayudar a mitigar este momento tan delicado”, señaló el intendente Lucas Ghi esta tarde durante una videoconferencia de prensa con la participación de más de 30 periodistas zonales, en relación a la acciones que lleva adelante el Municipio de Morón para contribuir a la reactivación económica en el marco de la pandemia por el Coronavirus.

“También estamos trabajando en un paquete de obras públicas por 260 millones de pesos para comenzar a ejecutar en el último trimestre de este año, junto con el Ministerio de Obras y Servicios Públicos nacional, que más allá del impacto territorial, volcará al distrito un efecto dinamizador que alentará el consumo y reactivará el mercado interno”, agregó.

Por otra parte, el mandatario destacó que “continuamos articulando con la AFIP y con el Ministerio de Producción para que ninguna empresa deje de pagar sus salarios, mediante herramientas como el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción, donde ya hay más de 300 empresas de Morón que han accedido, o el Programa de Preservación al Trabajo que lanzó la Provincia”.

Sobre la situación sanitaria y la cantidad de contagios de coronavirus en Morón, expresó que “estamos registrando un nivel de positividad inferior a lo que teníamos a fines de julio” y agregó que “llegamos a tener una tasa de duplicación de casos de 23 días y hoy estamos arriba de 20 días, lo cual también es un indicio de cierto amesetamiento en los contagios, siempre siendo extremadamente prudentes”.

Y en lo que refiere a la ocupación de camas en el distrito, Ghi sostuvo que hay “una tendencia sostenida, con un leve descenso durante las últimas semanas”. “Estos indicadores son los que nos permitieron avanzar alentadoramente en esta etapa que estamos recorriendo, pero sin dejar de prestarle mucha atención en forma permanente”, remarcó.

Además, anticipó que se seguirán llevando a cabo operativos de detección temprana de coronavirus en distintos puntos del distrito. Mañana martes 25 se realizarán en Haedo y el jueves 27 en Villa Sarmiento. “La idea es sostenerlo porque eso nos ha dado muy buenos resultados. Nos permite llegar antes y evitar que el virus se instale en una casa, por eso es importante mantener la presencia del Estado, para cortarle rápido la capacidad de propagación”, destacó.

En lo que respecta a la seguridad, el intendente remarcó que “sabemos que es una de las principales preocupaciones y lo asumimos como una prioridad”. “En estos últimos días, a través de la gestión que venimos haciendo con las autoridades nacionales, logramos que se refuerce la dotación de gendarmes que están recorriendo preventivamente las calles de nuestra ciudad. Además, durante los próximos días se sumará al distrito la Fuerza de Respuesta Integral, que está conformada por agentes de la Policía Federal”, aseveró.

También se refirió a la posibilidad de que se traslade el manejo de las policías locales a los jefes comunales: “El ejercicio real de la conducción no está en el Municipio, pero no descarto que eso suceda, lo hemos hablado con el gobernador Axel Kicillof, y lo que nos transmitió es que estaba en un proceso de consolidar una autoridad, pero no descartaba que se pudiese avanzar en un futuro no muy lejano en esa conducción territorial”.

En cuanto a las versiones del posible cierre del aeropuerto de El Palomar, el Lucas Ghi expresó que “nosotros entendemos que tiene que seguir y así se lo manifestamos al ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, quien se mostró muy receptivo frente a esta situación, y naturalmente dijo que lo iba a compartir en el ámbito del gobierno nacional donde se está discutiendo”.

Y en la misma agenda de transporte, contó más sobre el diálogo con el ministro, en relación a la obra de soterramiento del ferrocarril Sarmiento. “Hay expectativas de continuar con el soterramiento hasta Capital Federal, conforme había sido diseñado originalmente, y no así en el tramo de Haedo a Moreno. En este último tramo, la traza se haría por la superficie, con lo cual estamos trabajando en soluciones para sortear los pasos a nivel existentes, y así mejorar la frecuencia del servicio y reducir la siniestralidad, que sigue siendo alta”, completó.