Asesinan a balazos a un hombre en una pelea entre bandas en Ingeniero Maschwitz

En el primer allanamiento se secuestraron 4 vainas servidas y 3 proyectiles intactos, todos calibre 9 milímetros, y en el segundo, 6 proyectiles calibre 7,65 y un celular Samsung para fines periciales, pero el sospechoso no fue localizado y esta mañana continuaba prófugo.

Los policías encontraron allí a un hombre muerto a balazos que aún no pudo ser identificado y recolectaron en el lugar testimonios de vecinos que relataron que se había dado en ese lugar una pelea entre dos grupos antagónicos.