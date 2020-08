Naútica, golf, tenis y skate, las estrellas del regreso de los deportes individuales a San Isidro

Amantes del kayak, windsurf, foilboard, kitesurf, stand up paddle y laser, entre otros, volvieron a las “pistas” siguiendo los respectivos protocolos sanitarios.

El Municipio de San Isidro habilitó hoy los deportes individuales y náuticos. Muchos vecinos volvieron a practicar golf, tenis, skate, escalamiento, kayak, windsurf, foilboard, kitesurf, stand up paddle y laser, entre otros.

El día soleado y con buena temperatura fue ideal para el arranque de esta nueva flexibilización, ya que el protocolo permite que estos deportes se hagan al aire libre, según lo establecido por el gobierno nacional.

El intendente Gustavo Posse visitó Perú Beach, un clásico sanisidrense para practicar deportes náuticos, y afirmó: “Veníamos insistiendo para lograr esta habilitación, porque además de mejorar la salud física y mental en quien lo practica, son muchos puestos de trabajo que vuelven a funcionar”.

Y agregó: “San Isidro puede hacerlo porque tiene baja densidad poblacional y está muy bien sanitariamente, con un polo de salud fuerte, con mayor cantidad de recuperados que contagiados de coronavirus desde hace ya varios días”.

Para la práctica de deportes individuales y náuticos en San Isidro el protocolo sanitario establece que los vecinos deben irse vestidos de la misma manera en que llegaron al lugar para practicar el deporte, esto quiere decir que no se podrán utilizar vestuarios ni nada similar.

Además, no está permitido compartir terceros tiempos con otras personas después de realizado el deporte; y se debe mantener el distanciamiento social obligatorio en todo momento y no compartir objetos en caso de jugar con un contrincante.

Otra de las medidas fijadas en los protocolos sanitarios son, desinfectar elementos que puedan ser utilizados en un receso, y mantener el higiene y los cuidados personales.

“Lo vivo muy contento porque esperé mucho este regreso. Como es al aire libre y mantenemos la distancia no hay posibilidad de contagio así que lo disfruto mucho”, remarcó Mauricio Molina mientras jugaba al golf desde el Boulogne Golf Club.

Alcides Martínez, destacó: “Pasé muchos meses encerrado y no es fácil para la cabeza. Ahora que puedo hacer deporte individual, cuidándome, gano en calidad de vida”.

“La iniciativa de San Isidro ha sido muy importante porque hay otros distritos que no abrieron, y es una lástima porque los clubes no tienen que estar cerrados. Jugando de forma individual no hay riesgo así que agradezco al intendente por esto”, concluyó Miguel Diamante, después de jugar a tenis en el Club 7 del Bajo de San Isidro.