Operativo de seguridad de las fuerzas federales en el partido de Merlo

El ex juez federal Jorge Urso.

El subsecretario de Intervención Federal afirmó que “el trabajo que las fuerzas federales están haciendo cuentan con un gran respaldo de la población, y no se trata sencillamente de que se vean los operativos de seguridad, sino de que se vea que esa seguridad implica prevención, asistencia, presencia y colaboración”. “Entiendo que estamos haciendo las cosas de manera inteligente, de manera articulada, dialogada, con la presencia de las organizaciones sociales y territoriales y con una conducción firme de las fuerzas que muestra que la seguridad en democracia es posible y necesaria sin tener que imponer modelos punitivistas”, añadió.