El Municipio y los clubes de San Fernando acordaron protocolos por la habilitación de deportes individuales

Autoridades de la Secretaría de Deportes del Municipio y representantes de instituciones deportivas locales se reunieron en la Quinta “El Ombú” para delinear un protocolo de prevención para habilitar actividades individuales según lo establece la Provincia, a partir del 24 de agosto. “Estamos estableciendo un protocolo consensuado con todos los clubes para retomar ciertas actividades como tenis, remo y canotaje en San Fernando. Cada club le informará sobre la implementación a sus socios”, dijo el secretario Carlos Traverso, quien aclaró que esto no incluye a los polideportivos municipales.

