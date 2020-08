El Municipio recuerda que está prohibida la permanencia en espacios públicos

“Los contagios no disminuyen y la responsabilidad social para evitar la enfermedad es el punto clave, necesitamos de la solidaridad de cada uno de nuestros vecinos para evitar así que corra riesgo todo lo que hemos trabajado desde el primer día, estos operativos continuarán en las próximas horas, nosotros debemos seguir cuidando a nuestra gente, esa es nuestro objetivo y el de cada trabajadora y trabajador esencial del municipio, y es fundamental que solo se salga por cuestiones imprescindibles, hemos visto una importante aglomeración de personas en distintos espacios públicos y deben entender que su salud debe ponerse en primer lugar”, expresaron desde el gobierno local.

En Zárate, comuna en Fase 4 del asilamiento obligatorio, intensifican el Programa de Desinfección en Espacios y Vía pública, reiterando a la vez la importancia de que las vecinas y vecinos no acudan a los espacios públicos, ya que no está permitido, en el marco de la emergencia sanitaria por coronavirus.