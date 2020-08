Asesinaron a uno de los líderes de la barra de River en Moreno

El ex juez federal Jorge Urso.

Núñez había salido de prisión en 2016 tras dos años detenido, luego de haber participado del ataque en la confitería del club que hasta hace no mucho militaba en la segunda categoría en el año 2014, antes de las semifinales con Boca por la Copa Sudamericana.

En base al primer reporte, el asesinato no tendría que ver con una interna entre la barra del ‘Millonario’. Según aseguran los testigos que hablaron con la Policía, Núñez llegó al terreno ubicado entre las calles La Providencia y Tacuarí a bordo de una camioneta gris, acompañado por otras cinco personas y dos vehículos más y, en ese momento, ingresaron al terreno en disputa.