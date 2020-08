Escobar y el gobierno nacional firmaron un convenio para la construcción de un paso bajo nivel

“Seguimos generando días históricos para el partido de Escobar, pero no en función del pasado sino mirando hacia el futuro. Se trata del primer paso bajo nivel de la historia de nuestro distrito que, junto con la colocación de las barreras y los trabajos en los cruces ferroviarios, permite fortalecer la seguridad vehicular, peatonal y de los pasajeros del transporte público. Agradezco a Alberto, Meoni, Massa y Axel por el apoyo al partido de Escobar y por esta obra que mejora la calidad de vida de todos los escobarenses”, expresó el intendente Ariel Sujarchuk desde su domicilio, debido a que se encuentra aislado por precaución y sin síntomas, dado que un asistente personal dio positivo de coronavirus.

“Hoy estamos arrancando obras muy importantes en materia ferroviaria, que debemos extenderlas a todo el país porque el ferrocarril tiene que volver a ser un medio de transporte como lo es en el resto del mundo, rápido y no contaminante. Es importante recuperarlo en el Gran Buenos Aires para que la gente cuente con maneras de llegar a la ciudad y a los centros urbanos más habitados, sabiendo que los horarios se cumplen y viajando con la comodidad y seguridad que hacen falta”, manifestó el jefe de Estado.