Continúa la poda de árboles en Vicente López

Las solicitudes de poda se reciben cada año, desde el primer día hábil de enero hasta el último día hábil de marzo. Se trata de un trámite sencillo que se hace a través de la página web de la Municipalidad y quienes no tengan acceso a internet, pueden hacerlo personalmente en las delegaciones municipales, donde los agentes que allí trabajan realizan el trámite por ellos desde sus computadoras.

“Este fue un año particular, en el que debido a los protocolos por el coronavirus se ralentizaron un poco las tareas, pero ya estamos por terminar con los pedidos que hicieron los vecinos”, sostuvo el subsecretario de Servicios Públicos, Andrés Petrillo, durante el operativo.