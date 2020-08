Maquinaria agrícola: Las claves para un mantenimiento completo

Para que la maquinaria funcione bien y se mantenga en el tiempo, es importante limpiar meticulosamente no solo su exterior, sino también las piezas que la componen. También, es necesario verificar el correcto desempeño de sellos y filtros que eviten la contaminación.

Es importante en este punto respetar las recomendaciones del fabricante y administrar el lubricante adecuado para la máquina en particular. Además, se debe verificar que no existan fugas en los sellos y que el nivel sea correcto.

Cuando hablamos de cuidar nuestras maquinarias, no queremos decir que hay que esperar a que algo se rompa para cambiarlo. Es importante desarrollar rutinas de mantenimiento preventivo en donde se revisen regularmente los componentes de los vehículos.

Como podemos ver, el mantenimiento de nuestras maquinarias no es algo secundario. En esta nota, repasamos cuáles son las claves para llevar un mantenimiento completo de las maquinarias agrícolas.

Sin un cuidado constante, estas máquinas pueden sufrir problemas o desperfectos que terminarán costando más que comprar una nueva. Y eso no es lo peor: Una maquinaria que no se cuide pone en riesgo la integridad física tanto del conductor como de las personas cercanas al vehículo.

Las maquinarias agrícolas son un recurso fundamental para el trabajo en el campo. Por esta razón, su mantenimiento constante resulta clave no sólo para garantizar un buen funcionamiento, sino también para alargar su vida útil.