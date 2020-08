Guatemala, no José C. Paz: Falso video del Hospital Mercante es furor en redes

Desde hace días circula en redes sociales y en WhatsApp un supuesto video del Hospital Mercante donde se ve un colapso sanitario con pacientes tirados en el piso, asistidos con oxígeno en los pasillos, hacinados en sillas y colchonetas. La realidad es que las imágenes no corresponden a un centro de salud de la Argentina.

La secuencia fue publicada por un dirigente opositor guatemalteco, Amilcar Rivera, irresponsable, por cierto, ya que además de exponer sin censura a todos los pacientes no informa de qué hospital se trata, ni si corresponde a un video actual.

Lo importante: No es el Hospital Mercante de José C. Paz, ni tampoco ningún nosocomio argentino, los que, al momento, afortunadamente, no presentan colapsos similares. Basta para refutar la falsa información, una puerta con la leyenda “hale”, en lugar de “tire”, o el acento caribeño del médico que graba las escenas.