Lucas Ghi y Malena Galmarini recorrieron obras del plan cloacal en Castelar

Por su parte, Galmarini sostuvo que “esta es una de las 322 obras que están activas, más allá de las que estamos proyectando o licitando, que sumarán para fin de año otras 100”. “Estos trabajos permiten en primer lugar llegar cuanto antes a nuestros vecinos y vecinas, con el cien por ciento del servicio, tanto de agua como de cloacas. Y por otro lado, generan trabajo genuino para nuestros compatriota, y mueven la economía, no solamente la economía en la macro escala del país sino también en la economía local”, agregó.

“Compartimos el anhelo de que podamos tener el cien por ciento de nuestros vecinos y vecinas conectados a los servicios de cloacas y agua corriente, lo cual es un desafío de gestión, y de seguir concibiéndolos como un bien social y no es una mercancía sujeto a las regulaciones del mercado, sino que está determinado por la decisión política de Malena, del presidente y del gobernador, que permiten generar las condiciones para que todo el mundo acceda”, remarcó.