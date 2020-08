Recreación: Habilitan deportes individuales y náuticos en San Isidro

Se deberá, además, mantener el distanciamiento social obligatorio en todo momento y no compartir objetos en caso de jugar con un contrincante. Por ejemplo, en el tenis cada jugador deberá llevar sus propias pelotas.

Se podrán realizar únicamente al aire libre y conforme un protocolo sanitario dictado por el gobierno nacional que establece principalmente que quien practique el deporte debe irse vestido de la misma manera que llegó al lugar. Esto quiere decir que no se podrán utilizar vestuarios ni nada similar.