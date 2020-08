Para favorecer el comercio, las calles Alvear y Belgrano serán peatonales los sábados

Y explicó que esta resolución no modifica en absoluto los protocolos sanitarios que deben aplicar los comercios y la población. Se deberá continuar con el uso obligatorio de tapabocas e higiene personal luego de manipular objetos, y mantener el distanciamiento social.

Con respecto al estacionamiento, no se cobrará parquímetro los sábados y sólo se podrá circular por las calles transversales, en San Isidro, en las calles Rivadavia, Cosme Beccar y Acassuso, sólo viniendo desde Roque Sáenz Peña; y en Martínez en Albarellos, Arenales y Rawson.