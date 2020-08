Andreotti y Galmarini compartieron un operativo de AySA y anunciaron obras complementarias en San Fernando

Los vecinos que retiraron los artículos de higiene también opinaron al respecto. Por ejemplo, la vecina Dolores, de la calle Guatemala, indicó: “Está bueno porque hay mucha gente que no puede comprar y acercar estos bidones es fundamental. Cada tanto el Municipio también pasa por los domicilios entregando lavandina, así que no nos podemos quejar”.

Acompañaron la actividad, el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Santiago Aparicio; la subsecretaria de Desarrollo Social y Políticas Ambientales, Eva Andreotti; concejales y funcionarios municipales. El operativo se desarrolló con la participación de la empresa Transclor, la organización no gubernamental AsociAr y el Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias.