El intendente Macri participó del seminario “Liderazgo y comunicación en tiempos de pandemia”, organizado por “Ideas”

Con respecto a esto, el intendente Macri expresó: “Esta enfermedad generó la percepción de que nadie sabe todo y nadie puede solo, y ese no es un dato menor. Muchos teníamos la fantasía de que alguien en algún lugar del mundo tenía que tener las respuestas a todo, pero este virus lo primero que ha hecho es que todos nos bajemos del pony para aunar esfuerzos, no escribir nada en piedra y estar dispuestos a aprender y corregir. Esta realidad es una gran oportunidad para que entendamos eso y aprovechemos los argentinos para trabajar en equipo aún en las diferencias”.

