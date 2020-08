Ghi y Meoni firmaron un convenio para la ampliación del Parque Industrial La Cantábrica

Este predio de 7,8 hectáreas, que formaba parte de la ex playa ferroviaria de cargas Haedo y que en la actualidad son propiedad del Estado nacional, permitirá la construcción de 17 nuevas unidades funcionales para pequeñas y medianas empresas, que funcionaran en articulación con las instalaciones del actual parque. Esta medida surge de un proyecto del año 2013, que quedó abandonado en los últimos 4 años.

Además agregó que “tenemos un fuerte compromiso de llevar adelante políticas públicas que generen más empleo y mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, y no podemos detenernos porque la gente necesita respuestas todos los días, es el momento de seguir trabajando para volver a poner a la Argentina de pie”.

En ese sentido, resaltó: “Tenemos la posibilidad de coronar una vieja expectativa de nuestro pueblo que es ampliar este parque que hoy reúne 40 unidades productivas que generan empleo, y que para nosotros era una aspiración desde hace muchos años”, y agregó que “no entendíamos como durante la etapa anterior se postergó estando todas las circunstancias dadas para que se concretara, podemos inferir que no se hizo porque no había en mente un modelo industrial, pero ahora, en el marco de un proyecto político que tiene a la industria como un eje de desarrollo integral y prioritario, vuelve a hacer un tema preponderante.