El intendente Ghi entregó respiradores para clínicas privadas de Morón

Además de los representantes de las instituciones médicas, Juan de Stefan, de la Clínica Alcorta; Julián Puccini, Clínica Constituyentes; M. Eugenia Tachella, Clínica Dres. Marcelo S. Tachella; y David Libedinsky, del Instituto Médico Agüero, participaron del encuentro realizado en el Salón Mariano Moreno de la Municipalidad, el jefe de Gabinete municipal, Hernán Sabbatella; el secretario de Salud, Martín Latorraca; la directora de la Unidad de Gestión Comunitaria 1, Eliana Toledo; el director de la Unidad de Gestión Comunitaria 2, Diego de los Hoyos; la directora de la Unidad de Gestión Comunitaria 8, Nancy Frías; y el ex intendente de Morón, Martín Sabbatella.

Desde el inicio de la emergencia sanitaria, el Municipio lleva adelante un trabajo integrado entre los efectores de salud que convergen en el distrito, no sólo el subsistema privado, sino que además se coordinan acciones con la Nación y Provincia, a través del Hospital Posadas de El Palomar y el Hospital Güemes de Haedo.