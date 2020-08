La Municipalidad de José C. Paz.

Al parecer, la prevención del coronavirus no tiene en cuenta a los más postergados, que además de vivir en barrios indignos, padecen desde los últimos días, la falta del servicio de agua, a cargo de una empresa del Estado nacional.

Decenas de vecinos protestaron hoy cortando avenidas y calles de los barrios Zunino y Alberdi de José C. Paz en reclamo del servicio de agua potable, faltante en la zona desde hace varios días. La situación llegó al WSM .

En plena pandemia, AySA deja sin agua a varios barrios de José C. Paz