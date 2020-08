San Isidro: Más de un centenar de comercios ya incorporaron la modalidad “Take Away Plus”

No se permitirán venta de bebidas alcohólicas.

No se permitirán mesas ni barras.

Los clientes no podrán ingresar al local.

Las “cartas” o menús tradicionales se deberán reemplazar por sistemas de código QR o letreros visibles, o cualquier modalidad que no implique manipulación.

No habrá elementos de uso común como aceiteras, saleras o servilleteros.

El material que se use debe ser absolutamente descartable y se deberán desechar luego de usarse.

La modalidad “Take Away Plus” funciona de 7 a 20 durante la semana y de viernes a domingo, de 8 a 0.

Walter Pérez, secretario de Inspección, Registros Urbanos y Tránsito, explicó: “El Municipio tiene la facultad de ejercer el control del cumplimiento de las medidas para garantizar las condiciones sanitarias laborables en medio de la pandemia. Por eso, nuestro cuerpo de inspectores sancionará o clausurará a las empresas y establecimientos que no cumplan con el protocolo municipal”.

Del lado de los comerciantes, Juan Maturich, dueño de “Café Preto”, expresó: “Los vecinos que se acercan están respetando los protocolos con rigurosidad. Desde el lanzamiento del “Take Away Plus”, que fue el viernes pasado, la gente no para de venir y lo vive con mucho optimismo”.

El ex boxeador Jorge “Karateca” Medina, habitué del lugar, señaló: “Vengo siempre a tomar café, pero lo compraba y me lo llevaba; ahora que pusieron bancos se va a disfrutar más el momento”.

Su amiga de toda la vida, Judith Patrich, sumó: “Esta movida es maravillosa, estábamos esperando algo así. Confío en que la ciudadanía es inteligente y no se quiere contagiar”.

“Es la primera vez que tomo café con una amiga desde que empezó la cuarentena. Estoy convencida de que tenemos que ir recuperando la normalidad con los debidos cuidados. No sirve que nos obliguen a estar encerrados, porque ya conocimos los efectos nocivos que eso provoca en nuestra salud mental”, opinó la vecina Inés Uriburu.

A metros de la estación de Martínez, “Café Preto” fue testigo de reencuentros que se hicieron esperar meses. Un sol magnífico y música de fondo le pusieron un plus al momento.

Y agregó: “Fue un fin de semana de prueba que consideramos exitosísima, no sólo porque se reactivó la venta en locales gastronómicos sino también porque fue para los vecinos una válvula para descomprimir la angustia y la tristeza de tantos meses de cuarentena. El camino es ese, buscar protocolos que al mismo tiempo cuiden la salud física y mental de los ciudadanos y permitan la reactivación económica. Se viene una etapa de mucha concientización para que los vecinos asuman la responsabilidad individual de cuidarse y cuidar”.

En el lanzamiento de esta propuesta, el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, recorrió locales de Martínez y Boulogne. “La idea es cuidar las fuentes de trabajo y la salud mental de la gente. Se trata de vivir esta cuarentena con más dignidad, entendiendo que la actividad económica no va en contra de la salud”, contó.

En una mañana de sol pleno en Martínez, Inés y Judith, volvieron a compartir un café al aire libre después de 5 meses. Las vecinas disfrutaron del “Take Away Plus”, la nueva modalidad que dispuso el Municipio de San Isidro para bares, restaurantes y cafeterías. Ahora los locales pueden sumar bancos y sillas -no mesas- para que la gente disfrute a la distancia correspondiente de una bebida o comida. Hasta ahora, 129 locales de todas las localidades ya se sumaron a esta nueva iniciativa.

Los locales aumentaron sus ventas y los vecinos ganan salud mental al disfrutar de una bebida o comida al aire libre. El plus es que ahora se pueden sentar en bancos individuales con la distancia correspondiente. Es para bares, restaurantes y cafeterías de todo el partido.

San Isidro: Más de un centenar de comercios ya incorporaron la modalidad “Take Away Plus”