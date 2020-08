Dos integrantes de la Escuela de Ajedrez de Villa Martelli participarán de las olimpiadas virtuales

Vicente López estará presente en las primeras olimpiadas online de Ajedrez, que comienzan el próximo viernes 14 de agosto. Candela Francisco y Anapaola Borda, dos de las integrantes de la Escuela de Ajedrez de Villa Martelli, participan del equipo argentino que competirá este año.

Candela Francisco fue oro panamericano femenino en Santiago de Chile 2018; plata panamericana femenina en Guayaquil 2019; y oro sudamericano femenino en Buenos Aires 2019, siempre en la modalidad Sub 14. Además es campeona argentina Sub 12 y Sub 14.

Por otro lado, Anapaola Borda, fue oro sudamericano femenino Sub 14 en Asunción 2017; oro panamericano femenino Sub 16 en Guayaquil 2019; plata sudamericana femenina Sub 18 en Buenos Aires 2019. Además es bicampeona argentina Sub 14 y campeona Sub 16.

Además de las dos jugadoras, habrá otros miembros de la Escuela de Ajedrez de Martelli presentes en la competencia. El gran maestro y jugador argentino mejor rankeado a nivel mundial, Alan Pichot, que será el capitán del equipo; la subcapitana Aylen Strgacich; y el gran maestro Sergio Slipak, que en esta oportunidad será el jefe de la delegación.

El conjunto argentino estará compuesto por 12 ajedrecistas menores de 23 años -6 titulares y 6 suplentes- y jugarán a 9 rondas, todos contra todos, con 3 partidas rápidas por día.

Las olimpiadas de ajedrez iban a disputarse entre agosto y septiembre en Moscú, pero debido al coronavirus ese torneo tuvo que suspenderse y la Federación Internacional de Ajedrez, decidió realizar las primeras olimpiadas online de la historia.