Se aprobó la ordenanza preparatoria del proyecto que beneficia a los comerciantes afectados por la pandemia

Posteriormente, se sancionó por unanimidad un proyecto de resolución del bloque de Juntos por el Cambio dirigido a la Honorable Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, que manifiesta el beneplácito al proyecto de ley que establece que los “fondos especiales de emergencia sanitaria para la contención fiscal municipal” sean no reembolsables para los municipios.

Además, el proyecto propone eximir y/o reducir los importes que deben abonarse para iniciar los expedientes de habilitación; y reapertura o cambio de rubros, a los fines de fomentar la radicación de nuevas actividades comerciales o de servicios. La iniciativa sancionada prevé también la creación de un “Régimen Especial de Regularización de Obras Particulares”, al cual podrán adherirse quienes no pagaron los tributos correspondientes a construcciones iniciadas o ya finalizadas; y un “Régimen de Promoción de Obras Particulares”, que brinda un descuento de hasta 50 por ciento en los derechos de construcción a quienes realicen ampliaciones y/o refacciones de superficies menores a 100 metros cuadrados correspondientes a vivienda unifamiliares o comercios.