El intendente Ariel Sujarchuk recibió a la viceministra Carla Vizzotti en Escobar

“Coincidimos con Carla en destacar a ese conjunto mayoritario de vecinos que no aflojan, que se cuidan y cuidan a los demás. Pese al hastío, la comunidad sabe que el distanciamiento social y las medidas preventivas van a hacer posible que de esta pandemia salgamos vivos, unidos y fortalecidos”, finalizó el jefe comunal de Escobar.

“Para nosotros hace mucho tiempo que no hay domingos ni feriados, y esto no es un acto heroico sino asumir la responsabilidad que nos toca en el marco de esta pandemia. Y es un gran honor recibir a Carla, quien junto a Ginés González García, están trabajando durísimo para atravesar esta situación. Además de la calidad profesional de Carla, quiero destacar su sensibilidad y su credibilidad. Porque los virus contagian pero la solidaridad también, por eso mi agradecimiento a ella y en ella a todo el personal de salud”, expresó Sujarchuk.