17A: La marcha convocó a cientos de sanmiguelinos en el centro del distrito

Como en muchas ciudades del país, cientos de personas se congregaron esta tarde en la plaza central de San Miguel para manifestarse en contra del gobierno nacional. La reforma judicial, la “falta de libertad” y la extensión de la cuarentena fueron los principales reclamos de la gente.

La marcha se concentró en la Plaza Bartolomé Mitre, sobre la avenida Presidente Perón, donde decenas de automóviles desfilaron por la calle principal con banderas argentinas y carteles contra el gobierno que encabeza el presidente Alberto Fernández.

SM Noticias dialogó con algunos de los manifestantes que se acercaron al lugar. “Fundamentalmente estoy en contra del atropello que quiere intentar el gobierno en contra de la Justicia”, dijo una mujer, quien además consideró que “es una vergüenza” que los chicos lleven 5 meses sin clases.

“No es el momento para la reforma”, indicó otra vecina, quien se dirigió a “la señora”, en clara alusión a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández. “Ella no es más que nosotros y tiene que acatar las decisiones de un juez. Está donde está porque un montón de gente pensó que iba a repartir, pero los piratas solo reparten entre ellos. Que se vaya y que devuelva lo que se robó”, manifestó, no sin antes tratarla de “chorra”.

“Estamos perdiendo la República de a poco, hay desigualdad, le pagamos el sueldo a los políticos y no hacen nada por nosotros”, dijo una mujer que reconoció haber tenido coronavirus. “Tuve que ir por mis propios medios a hacerme el hisopado”, protestó, en contraposición al también infectado ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, quien contó con ventajas a la hora de testearse, señaló.

“Este es un mensaje para todos los políticos”, declaró por su parte un joven, uno de los tantos “millennial” convocados, rango etario que parece crecer en posicionamientos contra del kirchnerismo. El muchacho aseguró que no se trató de una “marcha macrista” y se expresó “en contra de una reforma que sólo busca la impunidad”. “No podemos trabajar, y económicamente nos están fundiendo”, dijo en relación a la cuarentena, que según el presidente, no existe como tal.

“Tengo 30 años y lo veo en el entorno de mis amigos, no tenemos la posibilidad de acceder a una casa propia. La paciencia se va agotando”, dijo otro joven.

Quien también aprovechó para trabajar en medio de la marcha fue un vendedor ambulante oriundo de la localidad paceña de Sol y Verde, quien dijo que además de estar ejerciendo su oficio se encontraba reclamando. “Está jodido, hay que rebuscársela”, afirmó.

Otra de las manifestantes opinó que “hay un aprovechamiento de la pandemia” y que el presidente “está gobernando por decreto”. “Estamos encerrados como si fuéramos delincuentes y los delincuentes están afuera cometiendo sus atrocidades”, agregó.

Por último, y más enérgicas, un grupo de mujeres exclamó: “Vinimos a defender la patria de la corrupción, del robo a la Nación. No hay nada, no hay trabajo, han fundido el país en 6 meses estos miserables”. “Este pueblo no es el que rompe vidrieras o bancos”, concluyeron.