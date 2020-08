Juan Andreotti supervisó el avance de obra del túnel de la calle Martín Rodríguez

En ese sentido, destacó: “La obra pública siempre ha sido el motor de San Fernando, la renovación constante que ha tenido en los últimos años y poder volver a trabajar en estos proyectos, es muy importante para nosotros. Si la pandemia no nos lo impide, estimamos en 60 días tenerla terminada para agilizar y mejorar la calidad de vida a todos los vecinos”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com