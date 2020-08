Inauguran Centro de Salud 6 de Enero y nuevo hospital en Moreno

El ex juez federal Jorge Urso.

“Este Centro está en el corazón de barrios muy humildes. Son obras y sueños que vamos concretando porque hoy no solo tenemos la posibilidad de inaugurar este Centro de Atención Primaria que es hermoso, de primera calidad, digno, lindo, sino que tenemos la alegría también que después de 100 años de historia en Moreno tenemos nuestro segundo Hospital” expresó la intendenta Fernández durante la inauguración y agregó: “Siempre tuvimos el convencimiento y la convicción profunda de que era nuestro derecho tener el Hospital. La pandemia aceleró los tiempos, se hicieron 12 Hospitales en todo el país y uno es para nuestro querido Municipio”.

El gobernador Kicillof señaló: “esta obra que estamos inaugurando quiero considerarla como una deuda que tenía el país, la provincia, el municipio con los vecinos y vecinas que se van atender a partir de ahora en lugar digno, preparado, precioso y que antes no lo tenían” y subrayó: “estamos los tres niveles de gobierno para poner sobre la mesa todo lo que hay que poner y mostrar cuales es el método que tenemos que es coordinar perfectamente, y articular nación, provincia y municipio.”