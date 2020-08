San Miguel habilita los deportes individuales

En este sentido, recomiendan que quienes vivan en lugares de poca circulación de personas salgan a caminar o a correr cerca de sus domicilios y no contribuyan al colapso de los espacios más concurridos.

Fuentes oficiales le explicaron a SM Noticias que los alcances del decreto son para quienes practiquen deportes individuales al aire libre, es decir, los famosos “runners” y los ciclistas. En este sentido, no se multará ni penará a quienes caminen o corran dentro de cualquier espacio del distrito.

Mediante el decreto 1038, el jefe comunal sanmiguelino habilitó los deportes individuales en el distrito, aunque desde el Municipio aclaran que eso no significa estrictamente que el Corredor Aeróbico esté disponible con la normalidad de siempre.

“Vamos a tolerar que, por necesidad, salgan a caminar y vuelvan, pero no que hagan una ronda de mate o un partido de fútbol que genere situaciones que nos hagan actuar”, señaló el intendente Jaime Méndez.