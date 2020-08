Gracias a las cámaras de San Fernando detuvieron a cuatro personas que robaron una heladera

A partir del monitoreo de cámaras de seguridad del Centro de Operaciones del Municipio de San Fernando y las patrullas de Protección Ciudadana se logró la detención de cuatro personas que llevaban a pie, durante la madrugada, una heladera en la zona de Sarratea y Urquiza. La confirmación de que se trataba de un electrodoméstico robado ocurrió a partir de un llamado al 911 de una vecina, alertando de la intrusión a un domicilio particular sin ocupantes.

