San Isidro: La búsqueda de casos positivos de coronavirus estuvo en la Plaza Castiglia

En esta oportunidad el Municipio instaló dos unidades de testeo móvil para hacer hisopados por coronavirus en Plaza Castiglia, algo que aportó más agilidad al operativo de búsqueda activa de casos de coronavirus. “La gente que no quiere o no puede acercarse a los hospitales o CAPS, el Municipio se acerca a ellos para que puedan evacuar sus dudas y, en caso de ser necesario, será hisopado. Muchos vecinos aprovechan para completar las vacunas que les faltan”, señaló el doctor Gustavo Flores, director de los Centros de Atención Primaria de la Salud.

A Jorge Santi, de 66, le faltaba la segunda dosis de la vacuna contra la neumonía. “Me enteré que además de evacuar dudas e hisopar por coronavirus, también estaban vacunando en estos puestos móviles; así que me vino genial que el operativo se haya instalado tan cerca de casa”.

Dolor de garganta fue el síntoma que empujó a Enrique Granado, otro vecino, a realizar una consulta. Y qué mejor que a media cuadra de su casa. Mientras hacía la fila para acceder a las postas sanitarias, contó: “Tengo un síntoma que creo que amerita una consulta con profesionales de la salud, ellos me dirán si corresponde o no el hisopado. Vivimos tiempos en los que surgen dudas y miedos; así que aproveché este servicio útil que nos ofrece el Municipio”.

Osvaldo Aguilar, de 25 años, tenía dudas con algunos síntomas. A pocas cuadras de su casa se instaló el puesto sanitario móvil, donde el vecino pudo resolver sus inquietudes. Tras el hisopado, opinó: “El servicio me pareció excelente, hay buena atención y rapidez. Ahora me toca esperar el resultado dentro de mi casa”.