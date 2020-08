Continúan las charlas sobre salud emocional en Vicente López

El anfitrión y el reconocido especialista en la salud mental conversaron ante cientos de participantes que se sumaron a una nueva edición de los encuentros semanales vía Zoom.

El intendente de Vicente López, Jorge Macri, realizó una nueva charla virtual en la que dialogó con el reconocido psiquiatra José Abadi, quien brindó herramientas vinculadas al diálogo, el aprendizaje y el respeto por el otro, en un contexto en que muchas emociones se ven acrecentadas por el encierro y demás problemáticas colaterales de la pandemia.

Ante cientos de participantes que se sumaron al encuentro vía Zoom, Abadi señaló que “el diálogo no es cómo voy a instrumentar una persuasión para vencer a otro, por eso necesita de esa honestidad y de esa franqueza de lo que digo y lo que soy, porque, de lo contrario, no es diálogo, es una estrategia discursiva para ganarle al otro, no una manera de darse a conocer que tiende a superarnos”.

A su vez, en vínculo con el concepto de diálogo, remarcó que existe una diferencia entre la competencia y la hostilidad: “La competencia deja siempre otro partido para mañana. La hostilidad es uno solo, uno vence, otro es vencido, uno mata y otro muere, por lo tanto pierden los dos. La competencia es dinámica, es permanente y no solamente con los pares sino también con los referentes que nos han enseñado podemos competir y podemos ganarles”.

Por otra parte, el jefe comunal hizo referencia a la importancia de aprovechar estos tiempos para aprender, del desafío que implica y el vínculo con la responsabilidad que implica la noción de liderazgo. “Estoy obsesionado con tratar de encontrar cuántas cosas puedo aprender en este momento porque hay una cualidad del aprender que es la mejor manera de permanecer joven porque el desafío del aprendizaje siempre te renueva. Por eso yo trato de aprender todo lo que puedo”, sostuvo.

“Estoy tratando de entender qué tengo que aprender como líder, y todos pongámonos el sayo porque a todos alguien nos ve como un líder o un espejo. Me parece que todos podemos aprender de esto”, añadió.

Con la moderación de Franco Bagnato, quien remarcó que éste es un momento propicio para aprender de quienes tenemos al lado, los vecinos presentes pudieron desarrollar algunas preguntas e inquietudes, y celebraron la posibilidad de contar con este espacio semanal.

“Una de las condiciones básicas es tener la claridad de que uno no sabe todo. El conocimiento surge a partir de preguntas no de respuestas. Lo que permite el movimiento son las preguntas. La pregunta es aquello que jerarquiza el diálogo y la democracia. La pregunta siempre tiene un sano desafío, un sano cuestionamiento”, finalizó el psiquiatra.