Arrondo y Ghi participaron de la apertura de un curso online sobre deportes y género

El intendente de Morón, Lucas Ghi, y la secretaria de Deportes de la Nación, Inés Arrondo, participaron ayer de la apertura del curso online “Género y deporte”. El primer taller, “Lo que no podés dejar de saber sobre género, masculinidades y violencia”, convocó a deportistas, profesores, estudiantes y dirigentes de diferentes instituciones del distrito.

