Vicente López promueve la compra en comercios de barrio

“Queremos que los comerciantes sepan que no están solos y que los apoyamos”, enfatizó el intendente de Vicente López.

El intendente de Vicente López, Jorge Macri, resaltó el apoyo a los comercios de cercanía. “En Vicente López estamos asistiendo económicamente con un subsidio a los comercios de barrio. Solo con esto no alcanza, por eso, queremos pedirte que los ayudes realizando tus compras en tu comercio de barrio. De esta situación salimos todos juntos, trabajando en equipo”, dijo.

Vicente López creó el Programa de Apoyo Económico a Comercios No esenciales con el fin de brindar una ayuda económica a través de la entrega de un subsidio a 2 mil comercios de barrios, muchos de los cuales no han podido abrir sus puertas debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio.

La Comuna brinda un subsidio a comercios no esenciales del distrito que se ven imposibilitados de desarrollar su actividad comercial.