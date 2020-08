Sujarchuk propone exenciones en las tasas a más de cuatro mil comerciantes perjudicados por la pandemia

Como contrapartida, la iniciativa de Sujarchuk propone que aquellas actividades consideradas esenciales y que no se han visto perjudicados por la cuarentena, como las cadenas de supermercados y las entidades bancarias, sean sujeto de un incremento en el importe de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene. El mismo se implementará por un período de tiempo acotado y de forma excepcional.

El proyecto prevé también la creación de un “Régimen Especial de Regularización de Obras Particulares” al cual podrán adherirse quienes no pagaron los tributos correspondientes a construcciones iniciadas o ya finalizadas y el “Régimen de Promoción de Obras Particulares” que, entre otras medidas, incluye condonar el 50 por ciento de los derechos de construcción a quienes realicen ampliaciones y/o refacciones de superficies menores a 100 metros cuadrados correspondientes a vivienda unifamiliares o comercios.