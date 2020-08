Profesores de deportes municipales asisten y contienen telefónicamente a vecinos con coronavirus

En ese sentido, remarcó: “Es una tarea absolutamente nueva, nos estamos adaptando a la situación, dando lo mejor de nosotros para ayudar a los vecinos. En mi caso soy guardavidas y me toca ayudar de otra manera. Es un contexto difícil para todos, por eso es muy importante comprender que, respetando la distancia social, el lavado de manos y el uso de tapabocas, vamos a poder evitar los contagios y salir adelante rápidamente”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com