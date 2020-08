Denunció la usurpación de su casa y su cuerpo apareció en la morgue: Los vecinos le hicieron un altar

La Municipalidad de José C. Paz.

Iramai fue arrollado el jueves por una formación del ferrocarril San Martín entre las estaciones de Sol y Verde y José C. Paz, pero su cuerpo no había podido ser identificado.

Héctor Iramai era un vecino de José C. Paz que era intensamente buscado desde hacía casi 10 días, tras haber denunciado que un grupo de personas ocupó su casa. Luego de 4 días sin conocerse su paradero, el martes se supo que su cuerpo estuvo en carácter de NN en la Morgue Judicial de Ciudadela.

Vecinos de José C. Paz reclaman justicia por un hombre que denunció que, con amenazas de muerte, lo echaron de su casa y, tras permanecer desaparecido varios días, fue hallado muerto en una morgue.

