No da para más: Se bajan del auto y le roban el changuito de las compras

“Los vecinos de la calle Arias, entre Gaspar Campos y Williams, prácticamente en la puerta del Municipio de José C. Paz, no podemos caminar por los robos violentos de motochorros a toda hora, y desde las áreas de seguridad de la Provincia y del Municipio hacen caso omiso. Es zona liberada”, aseguran.

Una vecina de José C. Paz la sacó barata. Mientras caminaba por Bulnes, entre Gaspar Campos y José Zapiola, fue interceptada por delincuentes a bordo de un Ford Ka rojo del que descendió uno de los ladrones para robarle el changuito de las compras.

Las imágenes llegaron al WSM y son el reflejo de lo que pasa en gran parte el Área Metropolitana de Buenos Aires. Mientras la Policía sigue abocada al control social que tiene a los ciudadanos encerrados desde hace 143 días, los malvivientes tienen via libre para el delito.

La crisis económica generada por la interminable cuarentena, y la ineficacia de los responsables de la seguridad provincial, que solo parecen actuar para las cámaras, tiene a los vecinos sumidos en el caos y en la desprotección. Los delincuentes ya no saben qué robar. Este domingo, bandidos se bajaron del auto y le arrebataron el carrito de las compras a una joven.

José C. Paz