Durante la pandemia, más de cuarenta mil chicos y chicas de José C. Paz son asistidos por el Servicio Alimentario Escolar

Actualmente, en el contexto extraordinario del aislamiento social por coronavirus, las prestaciones alimentarias regulares fueron reemplazadas por entregas quincenales de módulos alimentarios, a fin de garantizar la continuidad alimentaria de los alumnos que en el marco de la emergencia sanitaria no pueden concurrir al comedor escolar.

La Municipalidad de José C. Paz, a cargo de Mario Ishii, asiste a más de 40 mil niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad social a través de la Dirección del Servicio Alimentario Escolar

