El Centro Universitario de San Fernando iniciará la inscripción a nuevas carreras en modalidad virtual

Para las carreras de “Inglés”, “Portugués” e “Informática” correspondiente a la Universidad Nacional de Quilmes, la inscripción será el 17 de agosto y las clases comenzarán la primera semana de septiembre. Para primer nivel se respetarán las inscripciones realizadas en marzo 2020, de aquellos alumnos quienes no pudieron cursar debido a la suspensión de clases por la pandemia. Para niveles del 2° al 9°, se realizará a través del correo electrónico [email protected]

