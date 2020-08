Detuvieron a un hombre por violar a una adolescente que sedujo por redes sociales y a su prima

En la denuncia -cuyos detalles no serán publicados- “María” contó que Trimarchi abusó sexualmente tanto de ella como de su prima en un par de oportunidades y que cuando las dejó a dos cuadras de su casa, le dijo a “Abril” la frase “que ésta no hable”.

“María” contó que, en ese primer encuentro, Trimarchi le dijo que era ex personal de seguridad, que tenía armas de fuego, que había ido al mismo colegio que la madre de “Abril” y que si ella le contaba algo a los padres de su prima, se tendría que marchar del país.

Por ello, la fiscal Lida Osores Soler, de la Unidad Funcional de Instrucción de Violencia de Género de Vicente López, sospecha que este hombre podría haber cometido con el mismo modus operandi más abusos aún no denunciados.

Fuentes judiciales informaron a Télam que el imputado es un ex empleado de seguridad de boliches, identificado como Juan Carlos Trimarchi, quien fue detenido el miércoles último en un allanamiento realizado en su domicilio de la calle Paraguay al 200 de la localidad de Villa Martelli, partido de Vicente López, en el norte del conurbano bonaerense.