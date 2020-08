El intendente de Morón conversó con los primeros beneficiarios del programa SOSTEN

Se trata de comercios barriales y sectores afectados por la pandemia que accedieron al crédito a tasa cero, financiado íntegramente con fondos municipales.

El intendente Lucas Ghi mantuvo un encuentro por videoconferencia con los primeros beneficiarios del Programa SOSTEN que impulsó el Municipio hace unos días. El mismo, otorgó a pequeños comercios y cooperativas del distrito, microcréditos a tasa cero destinados a reducir el impacto económico ocasionado por el cierre de actividades.

“Este programa es una herramienta que ayuda a mitigar una necesidad crítica para aquellos sectores que no pudieron desarrolla su actividad en esta pandemia. Entendemos que en estos momentos, el Estado no sólo debe dar respuestas a la emergencia sanitaria, sino también que tiene que acompañar en esta crisis al entramado comercial y productivo local, que sabemos que no la está pasando bien”, expresó el intendente tras finalizar el encuentro con titulares de peluquerías, peloteros, kioscos, emprendimientos de indumentaria y tejidos, e institutos educativos, entre otros.

Mediante este plan financiado íntegramente con fondos municipales, los beneficiarios accedieron a préstamos de 10 mil pesos que deben ser devueltos en 10 cuotas de 1000 pesos cada una, y que empezarán a imputarse dos meses después de haberse determinado la reapertura de la actividad.

También participaron del encuentro, las secretarias de Desarrollo Local, Empleo y Economía Social, Eugenia Navarro; y de Economía y Finanzas, Cecilia Gatta Castel.

Por otra parte, el Municipio de Morón anunció el lanzamiento de una nueva convocatoria para acceder al programa SOSTÉN. Para acceder a esta segunda etapa, las y los interesados podrán inscribirse los días 12, 13 y 14 de agosto a través del portal de la Comuna.

En esta oportunidad, los préstamos serán de 10 mil o 20 mil pesos y deberán ser devueltos en 10 cuotas de 1000 o 2 mil pesos, respectivamente.

Cabe recordar que el programa está destinado a los titulares de empresas cuyas actividades económicas estén incluidas entre las afectadas en forma crítica por las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio, tales como, peluquerías y centros de estética, peloteros y salones de eventos, gimnasios, emprendimientos de indumentaria y calzado, mercerías, micros de transporte escolar, centros educativos, viveros, bazares, mueblerías, pinturerías, agencias de turismo, estudios de grabación de sonido y video, talleres de artes gráficas, florerías, vidrierías, academias de conducir, talleres de herrería, matricería y tornería, tapicerías, entre otros.