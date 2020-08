San Fernando dio de alta por coronavirus a las primeras vecinas del centro de aislamiento “Monseñor Aguirre”

Giuliana Sarria, miembro del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios, encargados del centro de aislamiento, explicó cuál es el funcionamiento del predio: “Somos dos grupos, los que se encargan de atender y repartir desayuno, almuerzo, merienda y cena; y los que proporcionamos las viandas, las calentamos, y nos fijamos que tengan todo lo necesario para que los vecinos puedan estar cómodos y tranquilos”. “Trabajamos mucho en la asistencia humanitaria en inundaciones, pero es la primera vez que hacemos algo así en la pandemia. Es una experiencia bonita, te encontrás con gente súper agradecida y amable, que con el simple gracias y saber que fueron bien atendidos es muchísimo. No es fácil estar 14 días aislado de la familia y los seres queridos, sobre todo los chicos. La contención familiar es importante; por eso cuidarse a uno mismo y a los familiares es fundamental”, concluyó.

“Hoy estamos alojando a más de 40 personas, todos vecinos del distrito, algunos hisopados esperando el resultado y otros positivos confirmados que cumplen el periodo de cuarentena, con un comportamiento para destacar, no tuvimos un solo problema. Realizamos esta tarea muy contentos, junto a un gran equipo de trabajo, tratando de ayudar a los sanfernandinos en este momento tan difícil”, completó el funcionario.