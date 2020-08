“Pero tenemos la necesidad de que la Justicia acompañe, porque si la Policía captura, pero la Justicia libera, el esfuerzo que hay es saco roto”, continuó. Y agregó: “La inseguridad no es una sensación, es una realidad. Necesitamos una mejora en el sistema de Justicia a la par del sistema de seguridad, porque sino fuerzas profesionales de seguridad trabajan en la detención de delincuentes y después los delincuentes vuelven a la calle”.

Sergio Massa: “La inseguridad no es una sensación, es una realidad”