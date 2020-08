Roberto Torres: “Ahora, por la producción y el empleo”

Priorizó la vida, escuchando a la sociedad y realizando una cuarentena temprana, que le permitió equiparnos para enfrentar esta durísima pandemia y darle batalla, sabiendo que vamos a tener muchas pérdidas de vidas humanas, pero que, sin dudas, las consecuencias serían muchísimo peor sin el temple de un líder como Alberto. Sino me creen, miren a su alrededor. Chile o Brasil son ejemplos lamentables del neoliberalismo, y el que quiera ponerme como ejemplo a Uruguay, que utilice como comparación a Santa Fe, que tiene la cantidad de habitantes y la superficie similar a la uruguaya.

Con este acuerdo, nos aseguramos tener una autonomía y crecimiento que nos dignifique como nación y evite el sufrimiento y ajuste de todos los ciudadanos del país. Es un paso fundamental para el objetivo central con el cual asumió Alberto, a quien apoyó fervientemente, y es poner a la Argentina de pie. No es una utopía ni una frase vacía, ya lo ha hecho junto a Néstor y lo va a volver a hacer, de eso estoy convencido, y a los hechos me remito. Puso en marcha 12 hospitales en 4 meses, en el momento de mayor incertidumbre mundial en la historia moderna, con un país con el 40 por ciento de pobres y endeudado por 100 años.