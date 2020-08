Santiago Laurent: “Los que juegan con la salud de los pilarenses no nos van a doblegar”

“De la misma forma en que lo hace el presidente Alberto Fernández y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, apelamos a la responsabilidad de la sociedad. Tenemos que seguir cuidándonos entre todos. Desde el Municipio reforzamos el sistema de salud, y trabajamos activamente con nuestros equipos de prevención, atención y control, para llevar tranquilidad a todos los vecinos. Desde el Municipio les pedimos que no nos pongamos en peligro y continuemos haciendo el esfuerzo para poder seguir salvando vidas en Pilar sin hacer lugar a estos irresponsables que juegan con la vida y la salud del pueblo”, finalizó Laurent.

El secretario de Gobierno afirmó que “estamos convencidos de que venimos haciendo un trabajo muy serio desde el municipio, junto al esfuerzo de todos los pilarenses, vamos a salir adelante aunque a algunos miserables que hacen política de la peor manera no les guste”.

“Los que juegan con la salud de los pilarenses no nos van a doblegar. Vamos a seguir implementado políticas de Estado destinadas a salvar vidas y seguiremos cuidando de cada vecino como lo venimos haciendo. El odio y la muerte que proponen estos personajes que se esconden detrás de documentos falsos no serán pasados por alto y accionaremos para identificarlos y sancionarlos con todas las herramientas legales posibles”, sostuvo Laurent.

El secretario de Gobierno y Desarrollo Comunitario de Pilar, Santiago Laurent, se refirió al documento falso que circuló por las redes indicando que el Municipio iba a permitir nuevas actividades dentro del marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio y desmintió esa información sosteniendo que “hay quienes con muy malas intenciones quieren sembrar confusión y ponen en riesgo a los vecinos de Pilar, buscando generar confusión y bronca, han inventando un falso permiso, sobre actividades que lamentablemente aún, por los actuales niveles de circulación del virus, no se pueden habilitar”.

Santiago Laurent: “Los que juegan con la salud de los pilarenses no nos van a doblegar”