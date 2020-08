“El gobierno de Alberto Fernández descomprimió la emergencia, pero todavía hay urgencias”, afirmo Noguera

Sobre el cierre del debate, que duró más de dos horas, el jefe comunal remarcó que “en épocas de post pandemia, como en la post guerra, el capital se vuelve cobarde y es muy difícil que se aventure a generar nuevas fuentes de trabajo, mucho menos en regiones periféricas”. “Por eso, no vamos a esperar que llegue la lluvia de inversiones, ni los brotes verdes, tenemos repensar desde el Estado la manera de impulsar actividad económica”, concluyó.

Noguera subrayó que la crisis no comenzó cuando se declaró la cuarentena. “Venimos de cuatro años de deterioro económico y social, durante el gobierno de Mauricio Macri, que, claramente, se ha acentuado con la pandemia”, declaró, y, como contra partida, reconoció que el trabajo que realiza el gobierno de Alberto Fernández “descomprimió la emergencia, en el día a día, pero todavía hay urgencias, mucha gente está atravesando situaciones muy delicadas desde el punto de vista social”.