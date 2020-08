El Frente Renovador de San Martín y Tres de Febrero colaboró con la iglesia de Lourdes y con Cáritas

Andrés Ceriani, de San Martín, y Gabriel Gentilezza, de Tres de Febrero, dirigentes del Frente Renovador, hicieron entrega de alimentos no perecederos y artículos de limpieza al padre Medardo Kahindo, párroco de la iglesia de Lourdes e integrante de Cáritas de Lourdes.

