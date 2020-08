Gendarmería se excede en el control social e insulta a un trabajador: “Es una mierda”

“Usted en un irresponsable y un maleducado”, le espetó el gendarme en una discusión que escalaba. “Usted es el maleducado y no me ponga un dedo encima”, la advirtió el ciudadano. “Usted es un cesado (sic) de mierda que se quiere llevar el mundo por delante”, lanzó el hombre de seguridad.

This site is protected by wp-copyrightpro.com