Ganan los delincuentes: Apedreados, policías debieron abortar un operativo tras robo

En el lugar se escucharon disparos de arma de fuego, los que no se pudieron determinar si fueron accionados por armas policiales o de las mismas bandas delictivas en auge a partir de la delicada situación social que atraviesa el país, además del amparo de leyes y jueces garantistas.

Sin dudas, la inseguridad en la provincia de Buenos Aires escala hora tras horas a niveles superiores a lo ya conocido. Con las autoridades municipales limitadas por le legislación, el gobierno de Axel Kicillof parece no estar a la altura de las circunstancias.