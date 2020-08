Además, se señaló que vencido el término de la suspensión, o finalizado el período de aislamiento, lo que ocurra primero, la tarjeta SUBE se reactivará de forma automática en tanto que el saldo de la tarjeta no se perderá mientras se extienda la sanción.

Se indicó que “las tarjetas SUBE administradas por Nación Servicios, no declaradas en el certificado Cuidar de trabajadores esenciales, serán suspendidas por hasta 7 días luego del último uso interjurisdiccional”.

Evitá emergencias: El gobierno suspenderá las SUBE no vinculadas a trabajos esenciales y permisos especiales